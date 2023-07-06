再多3宗涉網上投資和刷單騙局　共損失逾34萬

澳門騙案不斷，再有3名當地市民墮入網上投資或刷單騙局，報稱共損失超過34.5萬元。其中1名年約40的女子被男網友遊說，投資美元轉日圓升跌買賣，訛稱很容易賺錢，報稱損失2.7萬美元(約21萬港元)。

女事主在5月初按男網友指示下載兩個應用程式，在其中1個應用程式「幣安」，購買價值2.11萬美元(約16.5萬港元)的虛擬貨幣並轉至另一應用程式。隨後「客服」通知事主賺錢，並指要繳交「稅金」才可提現。事主覺得與詐騙手法相似，當時拒絕支付「稅金」，且暫無理會。

至上月該名男網友訛稱有急事需要錢，要求借5,900美元(約4.6萬港元)周轉，並展示1張「新加坡身份證」。事主再次相信並借錢，結果男網友得手後失聯。再次要求投資平台提現被拒，懷疑受騙。至日前報案求助。

另外2宗涉及刷單騙局，2名約20歲的當地男女在網上社交平台見到有兼職刷單廣告，聯絡對方，並墊支轉帳貨款到指定帳戶，以為完成後可退回本金和獲得佣金。執法人員指，2名受害人起初的刷單，帳面上曾有利潤，其後發現未能取回款項，分別損失11.8萬多澳門元和7,000澳門元。