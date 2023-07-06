涉嫌破壞店舖閉路電視被控　休班男警提簽保守行為遭拒

男警去年10月休班期間涉嫌破壞上水一店舖的閉路電視鏡頭，其後被捕，被控以一項刑事損壞罪，案件今（6日）於粉嶺裁判法院再提訊。庭上透露律政司拒絕被告簽保守行為。法庭將案押後至8月17日再訊，讓辯方進一步尋求法律意見，被告續准保釋。裁判官明言下次不會批准再押後，被告屆時要決定認抑或不認罪。

46歲被告黃志恆，報稱公務員。他是一名警員，據悉現已被停職。他被控於2022年10月30日，在香港新界北區上水新成路4A舖「洗車易雄仔汽車美容服務有限公司」，無合法辯解而損壞屬於上述公司的一部閉路電視鏡頭，意圖損壞該財產。

辯方今日透露，早前去信律政司，希望能以簽保守行為方式處理，結果被拒絕。辯方申請將案押後，以便進一步與控方商討，有沒有其他方式處理本案，同時向大律師索取法律意見。控方不反對押後。裁判官質疑，案件首次提堂是在3月，「已經4個月都處理唔到？」，最終批准被告暫毋須答辯，將案押後至8月17日，但重申這是最後一次押後，下次提訊時，如果沒有其他處理方式，被告就需要答辯。

案件編號：FLCC 323/2023