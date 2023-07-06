垃圾徵費推遲至明年4月　實施初期每月免費派20個垃圾袋

消息指，原計劃今年年底實施的垃圾徵費已被政府敲定，將於明年4月1日實施，比原定時間推遲了一季。計劃實施後將有6個月的適應期，初步會向公屋、「三無」大廈及鄉郊村屋共約105萬戶，發放指定垃圾袋；當局亦會加強回收服務，包括將社區回收網絡首次擴展到公共屋邨，在50個屋邨設立綠在區區，並增加100多個收集點，部分收集點會設於「三無」大廈附近。

政府將於下周五(14日)立法會環境事務委員會會議上，公布徵費的實施時間，10月就相關附屬法例刊憲並提交立法會審議，明年4月1日正式實施。政府建議實施初期，每月向公屋、「三無」大廈及鄉郊村屋居民免費發放20個15公升指定垃圾袋，每個售價1.7港元，分配期不超過6個月，部分住戶獲派數量會於後期遞減，以鼓勵公眾減廢及分類回收。

環保署表示，在6個月的適應期內，違規者將盡可能受到口頭警告，但對於嚴重違規，例如收到警告後仍屢次違法，政府則將考慮執法。適應期結束後，政府會以風險為本模式執法，根據前線清潔員工、物業公司和市民的投訴或舉報，對違法黑點進行監測、執法。

此外，政府亦會加強回收服務，包括將「綠在區區」擴大至50個公共屋村，並增設160個收集點。據悉，葵坊邨葵安樓地下的「綠在葵芳」，已於6月26日投入使用，為首個進駐屋邨的綠在區區。除日間運作，還會試驗夜間自助回收服務，政府又於明年8月分階段開展以「多回收、揼少啲、慳多啲」為主題的宣傳活動，並於2024年底結束。