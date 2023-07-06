涉向工人收賄逾2萬元 紮鐵分判商工頭被廉署起訴

廉政公署昨日(5日)落案起訴一名紮鐵工程分判商時任「工頭」，涉嫌在3個月內向一名工人收賄逾2萬港元，以協助對方繼續受僱於該分判商。被告已獲准保釋，以待明日(7日)在粉嶺裁判法院答辯。

被告潘鋭其(44歲)為黃崢工程有限公司前「工頭」，被控4項罪名，即3項代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條；以及一項盜竊罪，違反《盜竊罪條例》第9條。案發時，被告負責監督工人在兩個工程項目的地盤工作。他於2021年3月初介紹一名男子加入黃崢工程任職半熟練技工，日薪為1,500港元。

被告涉嫌於2021年4月至6月期間，從該名半熟練技工接受3筆賄款共20,600元，以協助對方繼續受僱於黃崢工程。廉署調查發現，被告涉嫌向該名半熟練技工索賄，賄款為每個工作天400港元。由於被告持續向該名工人索賄，該工人最終於2021年7月向黃崢工程辭職。被告又涉嫌於2021年8月偷取該名半熟練技工12,000港元。調查顯示，被告涉嫌將該名半熟練技工的一張薪金支票兌現，把對方12,000元的工資據為己有。