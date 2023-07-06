輸入護理員計劃　首階段370間院舍申請　超配額約1倍

為應對院舍護理員嚴重短缺，政府上月19日推出院舍輸入護理員特別計劃，首階段申請周一(3日)截止。社會福利署回應詢問時表示，截至7月3日，共接獲370間院舍申請輸入共2,094名護理員，即每家機構平均申請約5.7名外勞。據社署在業界簡介會提供資料，今輪可供申請配額約1,000個，反映申請數超出配額約一倍。

社署表示，首階段至今共收到370間院舍申請，其中私營院舍及自負盈虧院舍佔263間，共申請1,386個輸入護理員配額；津助院舍及合約院舍則佔107間，共申請708個配額。其中香港耆康老人福利會則表示，已向社署申請輸入24名外勞，全屬新聘請護理員；仁愛堂田家炳護理安老院則暫未有向社署申請輸入外勞。

特別計劃預計額外輸入約3,000名護理員，首階段配額佔約三分之一，其後每季一次開放申請。其中，私營及自負盈虧院舍每聘用1名全職本地僱員，最多可申請輸入1名護理員；津助及合約院舍每聘用2名全職本地僱員，則最多可申請輸入1名護理員，並交由勞工及福利局、社署，以及勞工處代表組成的跨部門聯絡小組，以「先到先得」形式審批院舍申請。