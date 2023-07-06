港大研究團隊開發微型變形脊椎　有利創建微米級設備

在自然界中常見結構都是由軟組織和硬組織結合而成，這些結構具有不同的機械特性和功能，人類脊椎正是一個典型例子。以此作為靈感，港大研究團隊以推動仿生微米材料的發展為前提下，開發了一種名為MicroSpine的微米級仿脊椎結構，同樣地由軟硬結構組成，其靈活變形的特性可用作開發微型驅動器等。此技術通過膠體組裝實現，其中納米和微米粒子能自發地組織成有序的模式，能夠執行在微米級的複雜任務，如針對性的藥物傳遞和局部感測等。研究成果已在科學期刊科學進步上發表。

由港大化學系王宇峰博士領導的研究團隊，採用了膠體組裝方法。膠體是一種微小粒子，只有頭髮直徑約百分之一的大小，並可以由多種物料製成，如設計得宜，這些粒子可以通過相互作用來自發組裝成有序的超級結構。膠體組裝對於製造微米結構具有優勢，因為它由基本元件創建，可準確地製造精細的微米結構，提高產量。然而，此技術有賴如何引導粒子組裝成所需的軟硬結構。

以脊椎為設計基礎，團隊運用了一種名為金屬有機框架（Metal-Organic Frameworks, MOFs）的新興材料衍生出一種具有高定向性及針對性的MOF粒子。這種粒子是一種硬成分，可與軟成分液態微滴結合形成線性鏈；硬和軟的成分在鏈中交替出現，有如脊椎結構一樣——微型脊椎（MicroSpine）就是這樣誕生的。實現這些功能對微細級系統的發展具有重要意義，例如協助創建能執行複雜任務的微型智能機器人。此外，創建高度精確的微米零件亦可用於創建更有效的藥物傳遞系統或具備高靈敏度和準確性的偵測特定分子感測器。研究團隊認為，此技術為創建複雜微米設備和機器踏出重要一步，並希望設計出更多能夠在微米尺度執行複雜任務的仿生系統。他們的下一個目標是通過MicroSpine系統創建更複雜的微米尺度機器人，並探索它們在醫學和工業領域的應用。