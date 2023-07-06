多間名校IB狀元人數大跌　英基誕8人　按年跌80%

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日(6日)放榜，直資傳統名校拔萃男書院今年誕下3名取得45分滿分的狀元、5名44分的榜眼及12名43分的探花。至於最近每屆均獨攬數十名IB狀元的英基學校協會，轄下7間中學今年只誕下8名IB狀元，均較去年覆核前後的36人及43人大減，跌幅高達80%。

拔萃男書院宣布，今年整體有62名考生，平均分達41分，按年微跌1分，3人取得45分滿分，成為IB狀元；「榜眼」(44分)及「探花」(43分)則分別有5人及12人，亦按年減少。狀元郭舜泓坦言，疫情期間需要上網課，一開始並不習慣，以致經常不專心，需時慢慢適應，而自己亦有自修，最後才能考取好成績，打算在港升學讀醫。另一狀元蘇子弘則計劃留港讀法律，他說受疫情影響，去年要提早「放暑假」，故學習進度一度被打亂，惟有自己多加溫習。餘下一名狀元林煜正則透露將會到英國升學，修讀鋼琴演奏學士學位。

英基學校協會表示，轄下7間中學今年共有8名學生考獲45分滿分，成為今屆IB狀元，英基學生的整體平均分為36.1分，高於全球平均分30.2分。惟翻查資料，今屆狀元人數均較去年英基覆核前後的36人及43人大減，跌幅高達80%。

另外，直資傳統名校聖保羅男女中學則宣布今年誕下2名狀元，按年大減；香港加拿大國際學校則宣布誕生1名狀元，同樣較去年減少3人。至於過去2年曾出產IB狀元的多間學校，包括聖士提反書院、滬江維多利亞學校，以及香港華人基督教聯會真道書院等，今年卻沒有學生登上狀元榜。