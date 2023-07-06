港車北上申請程序繁瑣　當局與內地商便利文件及保險安排等

「港車北上」上周六（1日）凌晨起實施，獲批的本地私家車可經港珠澳大橋往來廣東省。惟計劃接受申請以來一直被指手續繁瑣，運輸及物流局局長林世雄表示，將與內地就多方面，包括文件要求及保險安排等，研究如何便利申請者。當局亦已開始研究「粵車南下」，但香港地方細小，道路較窄，要仔細研究。至於會否先開放予周邊城巿而非整個廣東省，他稱最重要是香港難以容納太多車，如數量太多，令整個旅程不舒服，並非樂見。

港車北上計劃已進行三輪電腦抽籤，運輸署收到5,270宗相關申請，經初步審批後，已轉交約3,000宗申請予內地審批，當中過千名申請人已完成所有申請程序，並獲發「許可證」。計劃第四輪抽籤將於今（6日）晚截止登記。相關抽籤結果翌日公布，中籤者須於今月22月遞交申請。

另外，廣深港高鐵香港段短途班次擬「地鐵化」，林世雄透露，當局正研究讓乘客在高鐵站候車期間，簡單手續更改車票，改乘來往同一內地站點、其他班次的列車，由於涉及到內地系統的更改，需要進一步與內地商討。至於短途高鐵能否安排「企位」，他認為，高鐵速度與一般港鐵不同，涉及安全問題，需要小心處理。

對於高鐵西九龍站上周六信號故障，服務一度受阻，林世雄期望，日後如有事故，港鐵可更早讓乘客取得資訊，包括服務安排等，當局亦會在不同層面，監督港鐵落實早前就資產管理及維修保養制度全面檢討的報告建議。