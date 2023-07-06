疑性侵女院友遭索償　辦公室發現精液紙巾　張健華：被插贓嫁禍

葵涌私營殘疾院舍「康橋之家」前院長張健華，被指於辦公室內性侵女院友但獲撤控，不過女院友事後入稟區院向張及院舍民事索償約134萬元。張健華今（6日）於區院續接受原告方盤問。張解釋在辦公室垃圾筒發現有他精液的紙巾，其實是他早前在宿舍自瀆時清潔後遺下，卻被人拿到辦公室的垃圾桶，他質疑有人「插贓嫁禍」。他又估計因原告在該辦公室「打乞嗤」或滴口水，紙巾上才有她的DNA。

女原告由母親代為入稟，3名被告依次是張健華（61歲）、康橋護理服務有限公司及康橋的母公司智友集團有限公司。張被指於2014年8月10日在辦公室性侵原告。原告方再播放案發當日由女院友在辦公室外拍攝約4分鐘的片段，並指原告當時有彎腰，張亦有伸手摸東西。張則解釋原告是彎腰到枱底拿顏色筆，聲稱有眼疾的張則是要摸枱面，他稱「我哋啲盲眼嘅，有時唔係靠隻眼有時要摸」他亦否認當時有性侵原告，並用紙巾清潔陽具再給糖原告作獎勵。

有關垃圾筒發現的紙巾，被告強調是早前在宿舍自瀆時清潔後遺下，不知何故會在辦公室出現。他又稱曾把自己在宿舍自瀆的事告院舍的司機，因為他們是朋友沒有架子，故會說該些事與他分享。張更稱有時更會把該些事與女院友分享。張認為自己是遭插贓嫁禍，且早在案發時已有私家偵探跟蹤他。當法官詢問張認為是誰嫁禍他時，他指是後來加入康橋董事會及最終拿走他股份的李家耀。法官指為何嫁禍張的人會知道他何時叫原告進辦公室而設局陷害他，張稱：「佢哋之前已一直捕住我啦！」

案件編號：DCPI 648/2018