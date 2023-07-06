政府擬推的士車隊管理制度　新增司機記分制等改善服務質素

的士服務質素參差遭人詬病多年。政府最新提出多項改善建議，包括引入的士車隊管理制度、增加的士最高乘客座位數目至6個，以及引入的士司機違例記分制。相關草案將於明日（7日）刊憲，下周三(12日)首讀和開始二讀辯論。其中，新增的記分制最快於刊憲後9個月生效，以讓運輸署及的士業界有充足時間準備。

現時本港的士牌照逾1.8萬個，分別由近9,000個持牌人持有。當局指，擁有權分散令的士服務規管工作更為困難，故有必要引入新規管制度，建議車主可組成士車隊，向運輸署申請車隊牌照，在受監管平台下提供優質的士服務。根據建議，車隊牌照期限最初不超過5年，可視乎評核而延長期限；車隊規模限制，如混合或市區的士車隊需有300至1,000輛的士；新界的士車隊需有100至350輛。為增加誘因，當局建議車隊持牌人可就預定行程自訂車費，包括在的士計程錶所示車費之外，收取一筆預約費用，或事前與租用人協定的整筆車費。預定行程收取的費用，可視乎預約情況、的士類別而調整，例如繁忙時段或乘客要求乘搭較豪華的士時，費用或會較高。至於在街頭截客，則仍按咪錶收費

政府亦建議，上調的士最高乘客座位數量，由現時4或5人，增至最多6人；同時為針對部分的士司機濫收車資、拒載、修改咪錶等罪行，建議引入兩級制罰則，初犯會維持現時最高罰款1萬元及監禁6個月，及後再犯法，即面臨罰款2.5萬港元及監禁12個月。當局同時建議引入「的士司機違例計分制度」，其設計與現時違例駕駛記分制度相若。的士司機若濫收車費、拒載等將被罰10分；兜路、「釣泥鯭」等罰5分等。若司機兩年罰滿15分，將被取消駕駛的士資格，初犯3個月，再犯6個月。當局同樣建議加辣打擊「白牌車」，初犯最高罰款由5,000港元，倍增至1萬港元，再犯者罰款由1萬港元，增至2.5萬港元；並延長吊銷車輛牌照和扣押車輛的期限，由初犯和再犯的3個月和半年，將倍增至半年和1年。

汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠表示，若新增制度對的士司機有利，不會反對，但質疑業界未必有條件組成數百人車隊，亦擔心車隊管理及僱傭關係保障問題。他又指，支持違例記分制度，但認為罰則過重。同工會的分會主任何志強則認為，無必要針對的士司機新設違例記分制，認為政府可修訂違例駕駛記分制度，以現有條例增加阻嚇力。