公共圖書館新增渠道收集市民意見　監察館藏免危害國安

康文署自港區國安法實施後，於2020至2021年度曾接獲1076宗投訴個案，並從2021年至今接獲44宗投訴個案，均為投訴館藏內容，及後將多本書籍從公共圖書館館藏中下架。為了方便收集市民意見，康文署今日(6日)推出「收集圖書館館藏意見」渠道。市民只需要透過填寫康文署公共圖書館任何分館內或網站上或的預設表格，或透過電郵將意見寄至指定電子郵箱，提出意見。

市民若懷疑任何一間公共圖書館分館館藏的內容有任何意識不良（如渲染暴力。色情等），又或者懷疑內容有機會違反香港法律及危害國家安全，市民可透過填寫預設表格或電郵發表意見。另外，市民亦可前往任何一間公共圖書館分館索取相關表格填寫遞交。

填寫表格時，市民需提交有館藏的資料，包括名穩，相關部分，頁數及文字段落等，以便館方就表格上的資料作出跟進。懷疑內容不適的館藏將會先從該館館藏中下架，並重新審視內容是否合適大眾閱讀。館方不會就每項意見作出回覆，並會嚴格按照《個人資料（私隱）條例》處理從市民收集到的資料，不會向任何第三方披露任何有關資料。