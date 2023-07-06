東網再獲本地甲一籃球賽播放權　聯乘港台電視直播連場激戰

on.cc東網連續8年成為甲一籃球賽的播放媒體，將與港台電視32同步播放多場銀牌及甲一聯賽。

on.cc東網再次獲得本地甲一籃球賽事的獨家播放權，並獲中國香港籃球總會授權，與免費電視台商談合作，共同為本地籃球提供更多直播賽事。在本月展開的銀牌籃球賽，以及10月開鑼的甲一聯賽，除on.cc東網的App（應用程式）及Web（網頁版）外，球迷將可透過港台電視，觀看「兩大錦標」的賽事直播。

on.cc東網連續8年成為本地籃球賽的播放媒體。新球季將於7月19日舉行的銀牌男籃賽正式揭開序幕，打頭陣的兩隊為建龍飛馬及晉裕，球迷除了可透過on.cc東網收看揭幕戰直播外，亦可於港台電視旗下的32台觀看直播，而2023-2024年球季，港台電視32將與on.cc東網同步直播30場賽事。

除此之外，on.cc東網將提供最少20場按次收費直播（PPV），為籃球愛好者提供更多的選擇，無論身處香港或外地的球迷，均可隨時隨地收看銀牌及甲一聯賽連場激戰。

按次收費直播（PPV）的安排on.cc東網將於稍後公布。