借貸後報案訛稱銀行戶口被入侵　洗黑錢集團主腦等25人被捕

黃大仙區人員於6月25日至今日(6日)展開「光影」執法行動，以打擊詐騙及「洗黑錢」案件，拘捕18男7女共25人(19至61歲)，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」；當中包括1名洗黑錢集團主腦及5名骨幹成員，亦涉嫌「誤導警務人員」及「協助及教唆誤導警務人員」。

人員調查後相信他們共涉40宗案件，包括求職騙案、借貸騙案、投資騙案、電話騙案、網上情緣騙案及網上購物騙案等，損失金額約900萬港元。調查顯示，部分疑犯曾被該集團誘騙開立虛擬銀行戶口借貸，其後再報案聲稱其銀行戶口懷疑被黑客入侵申請貸款，企圖以虛假資料誤導執法人員及銀行職員，以豁免還款。部分疑犯則將個人的虛擬銀行戶口賣給犯罪分子，用作接收及清洗各種科技罪案的犯罪得益。所有疑犯已獲准釋候查，須於8月上旬向執法部門報到。

被捕疑犯分別報稱地盤工人、侍應及無業等。40名(18至57歲)受害人，職業為售貨員、文員及侍應，損失金額由6,400元至280萬港元。該犯罪集團運作約一年，主要招募年輕人和學生，讓其出售或借出個人的虛擬銀行戶口，酬勞1,000元至18,000港元。