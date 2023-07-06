虐5歲女致死罪成　生父繼母圖上訴至終院　上訴庭拒發許可證明書

5歲女童與其8歲兄長自2016年底開始，長期遭生父及繼母虐待，除虐打外更不時捱餓。女童更多次被生父拋上天花板及搖晃，終致女童因傷口受感染併發敗血症，於2018年初死亡，事件引起極大轟動。女童的生父繼母於前年被裁定謀殺罪成判囚終身。生父繼母其後就謀殺罪成提出上訴，但被上訴庭駁回申請。2人認為案件涉及重大法律爭議，並向上訴庭申請往終院上訴的許可證明書。上訴庭經考慮後，今（6日）頒下判詞認為上訴方的論點沒有可爭拗的地方並拒絕發出許可證明書。

兩名上訴人依次為死者女童Ｚ和其兄長Ｘ的父親（30歲、運輸工人）及繼母（31歲、家庭主婦）被控於2018年1月6日，在香港謀殺Ｚ，另承認殘暴對待Ｘ及Ｚ。事主的繼外婆亦因對兄妹受虐視而不見，被裁定兩項殘暴對待兒童罪成判監5年，但她並無申請往終院上訴的許可證明書。沒有律師代表的生父繼母，認為原審法官錯誤引導陪審團，沒有就Z死前的一連串事件與Z死亡的因果關係作出充分指引；法官沒有就他們不知道Z的胸腺退化與其有關後果向陪審團作出明確指引；案件以英文進行審訊對他們不公平。

判詞指上訴庭已處理有關法官錯誤指引陪審團的問題。至於胸腺退化問題，原審法官已清晰指引陪審團毋須理會Z胸腺退化的證據。有關英文審訊是否對他們不公，上訴庭指法官是經過深思熟慮後才決定以英文審訊，審訊時不少證人均以廣東話作供，專家證供方面法庭亦有提供即場翻譯，因此認為案件並無合理可爭辯之處。

案件編號：CACC 89/2021