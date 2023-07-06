長期便秘成柏金遜病早期風險因素　中大指益生菌可及早干預

柏金遜病是全球第2常見的腦神經系統退化疾病，本港現時約有12,000名柏金遜病人，但此病目前只可依賴紓緩病徵。中大醫學院早於2019年發現「發夢期夢遊」為柏金遜病先兆期常見的病徵，有家族病歷史的人也會增加患上的風險，而近期再發現在「發夢期夢遊」出現前，患者經已有腸道微生態失衡；並且通過調整腸道微生物的方法，例如益生菌，有機會可及早干預、預防或治療柏金遜及其他腦退化疾病。

研究又發現，柏金遜病患者在出現「發夢期夢遊」前，會有長期便秘的前先兆，患者及直系親屬出現與柏金遜病相似的腸道微生態失衡， 腸道內有較多壞細菌逗留和增加成惡性循環，以至增加炎症和破壞腸道屏幕功能的細菌。

中大精神科學系主任榮潤國呼籲市民，如果有類似發夢期夢遊的症狀，應盡快諮詢家庭醫生，也應拿走有潛在受傷的風險，如床邊的尖銳物品。預防柏金遜方面，若確診「發夢期夢遊」後，應保持良好腸道健康、良好飲食習慣、良好情緒、定期運動和充足睡眠和積極治療便秘。