再有債主入稟小額錢債審裁處追數　張秀賢須賠1萬元

前中文大學學生會會長、元朗前區議員張秀賢，今年1月底被揭懷疑四處借錢不還，遭各方債主聲討。繼周一（3日）有人入稟追錢獲判勝訴後，小額錢債審裁處今(6日)再開庭處理另一申索人入稟申請。審裁官在張秀賢缺席下，裁定申請人勝訴，下令張須償還1萬港元欠款。

申索人是黃泳基，被告為張秀賢。申索書指，張秀賢於2022年5月25日向申索人借貸2萬港元，承諾同年7月底還清債項，惟至2023年5月，尚欠1萬港元，而且沒提供合理清還方案。判決後，申索人在庭外指，與張秀賢為中學同學，張當時以大便出血及生意周轉有問題為由借錢。

周一（3日）法庭亦有處理同類案件。該案申索人是楊浩泉，被告是張秀賢。據申索人於申索書指稱，在2022年12月31日及2023年1月1日，他分別應被告要求，以轉數快方式，分別借款2.5萬及1萬港元給被告。被告曾口頭承諾，會於2023年1月6日前還款，但申索人至今還未收到任何款項。由於張秀賢當日沒有出庭，審裁官判張秀賢敗訴，須償還3.5萬港元欠款。

案件編號：SCTC20031/2023