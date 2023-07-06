涉擲物落街毀兩車　包致金姪女刑事損壞罪成　押7.21判刑

終審法院非常任法官包致金的姪女Amina，被指在灣仔住所內涉將家傭的雜物掟落街，損壞樓下多輛私家車。她否認兩項刑事損壞罪及一項盜竊罪，案件經審訊後，裁判官王證瑜今（6日）於區院（暫代東區法院）裁定一項刑事損壞罪成，其餘控罪則罪名不成立。裁判官決定先提取被告的背景、心理及精神報告，並押後至7月21日判刑，其間被告須還押。裁判官亦表明本案是案情嚴重的刑毀案，會考慮包括監禁等刑罰。

現年46歲的女被告Bokhary, Amina Mariam，報稱無業。現時面對3罪，控罪指她於2022年12月13日及14日，在港島跑馬地肇輝臺嘉苑B座，刑事損壞兩輛分屬兩名車主的私家車。她另被控於同年的12月13日，在上述大廈一單位偷竊屬於Castillon Pacita Bandiala的衣物、一本相冊、兩個錢包、一個塑膠盒、一隻手錶、一部手機和一串鑰匙。被告原另被控兩項刑事損壞罪，但因涉案證人不願出庭，該兩罪最終獲撤銷。

裁判官裁決指，所有控方證人均誠實可靠。不過涉及12月13日事件的首兩項控罪，裁判官認為控方未能提供足夠證據證明是被告將家傭的物品拋出單位及擲中大廈外的私家車，因此有關的盜竊及刑事損毀罪均罪名不成立。至於涉及12月14日事件的刑事損壞罪，有關指控稱是被告將重達約15公斤的花盆擲到大廈外，並令私家車損毀。裁判官指當時單位內只有被告及年邁的雙親，合理推論下唯一可把花盆擲出大廈的只有被告，故裁定罪成。另外，被告於今午約3時半後才到達法庭，其律師解釋因被告一直受案件影響承受很大壓力，今早亦驚恐症發作且嘔吐，故最終遲到。裁判官指此說法並無相關醫生紙作證明，不過考慮到已達裁決階段，給予機會不作任何懲處。

案件編號：ESCC 2524/2022