發展商擬芙蓉山綠化帶建屋　居民組織遞信反對　憂污染及失家園

有財團擬於荃灣芙蓉山綠化地帶發展，居民組織稱範圍遍及其家園，卻未提安置補償，面臨無家可歸，而綠化地帶發展亦將對周遭自然環境帶來不可逆轉的破壞，並於今日(6日)到城規會遞信，強烈反對發展計劃，促該會慎重考慮方案。

私人財團向城規會再次申請改劃荃灣芙蓉山綠化地帶及鄉村式發展地帶，發展作兩座近20層私人住宅及一座7層安老院舍。由芙蓉山居民組成的芙蓉山社區關注組表示，現時有近20o個寮屋戶人住於發展範圍，當中有居民已住近半個世紀，渴望保留家園；亦有居民年紀老邁及有經濟困難，改劃後將面臨無家可歸，惟發展商未交代任何安置或補償安排。

關注組續指，芙蓉山綠化地帶一帶過往未曾有大規模發展及高密度住宅，預計新發展將砍伐大量樹木，破壞自然溪流及野生動物棲息地，污染鄉郊環境及破壞自然生態；而擬建的近20層樓宇，與鄰近低密度住所的景觀並不切合，造成衝突。另外，發展位置與鄰近臨時構築物(芙蓉山村寮屋群)，私人住宅(松菊台)等非常接近，關注組稱財團未有為各種影響，包括車輛交通、臨時道路、空氣污染，噪音，工程排污等，提出解決方案等。

他們又說，發展範圍居民等現時只靠一條小巴線出入，計劃未有交代完善交通配套，又擔心發展計劃落成後，會加劇荃錦公路及荃錦交匯處於繁忙時間塞車的情況，並重申發展計劃主要為私人發展住宅項目，並非為公眾提供可負擔房屋，未能紓緩基層房屋問題；促請城規會委員審慎考慮改劃申請所帶來不可逆轉的影響及其必要性。