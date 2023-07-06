文憑試放榜在即　有學府推出持續進修課程

2023年文憑試（DSE）放榜在即，相信本屆考生除了擔心成績外，還在忙於計劃未來出路。香港浸會大學持續教育學院由本年2023年5月起至8月10日開始接受2023/24年度副學士，高級文憑及學位課程的申請，而全日制的文憑課程則於8月31日截止。2023/24年學年的總學額有近2,500個，並新增兩個新的全日制課程。而今年學院的報名情況亦十分理想，截至6月30日，教育學院共接收近8,500份的學位申試。

浸會大學持續教育學院稱，今年新增的學位有兩年全日制的「社會學與數碼社會副學士」；及一年全日制的「應用教育文憑」課程。今年學院報名情況較去年同期升1成半。當中「護理學學士（榮譽）學位課程」及「幼兒教育學教育學士（榮譽）學位課程」則廣受同學歡迎，而「副學士」及「數據科學高級文憑」今年的報名人數更分別錄得2成多及4成升幅。新開辦的「副學士（社會學與數碼社會）」及「應用教育文憑」亦同時收到不少申請。

浸會大學持續教育學院稱同時提及，過去三年，就讀浸會大學持續學院的學生畢業比例亦十分良好，平均接近九成副學士畢業生成功銜接學士學位課程 ；幼兒教育學位課程畢業生就業率則接近9成。