歐盟批區議會新制度違民主承諾　港府駁斥失實要求澄清及致歉

立法會日前通過區議會改革方案《2023年區議會(修訂)條例草案》，歐盟今日(6日)發表聲明指新制度違背《基本法》推進民主的承諾，以及進一步削弱「一國兩制」原則。香港特區政府今晚回應，強烈反對歐盟對重塑區議會的失實評論，以及對香港特區民主發展的無稽妄議。另敦促歐盟立即停止干涉純屬中國內政的香港事務，並要求歐盟就其聲明中的謬誤作出澄清及致歉。

港府發言人指出，第六屆區議會自2020年起，有大量區議員作出違反區議會職能的行為，破壞會議進行，更粗暴地做出不符區議會作為地區諮詢組織職能的事情，甚至將區議會作為挑戰國家主權、鼓吹港獨、危害國安的平台。發言人形容該些亂象是對港府的一響警鐘，當局必須在制度上堵塞漏洞，把反中亂港分子完全排除於區議會之外，又強調重塑區議會有其必要性和迫切性。

發言人補充，歐盟的聲明中提及《中英聯合聲明》，但《中英聯合聲明》及《基本法》均並無一字提及區議會或區域組織由選舉產生。任何將區議會說成是所謂「民主進程」的一部分，完全是無中生有。另批評歐盟的聲明是居心叵測，只是以「民主」為藉口，赤裸裸地干預中國內政。特區政府強烈要求歐盟立即停止干預中國內政及散播謊言，專注其成員國的內部事務及亂象，並誠實仔細了解完善地區治理方案的理念及必要性。