東方日報A1：南亞匪錘劫招搖　鬧市掠值380萬名錶

港府每年「倒錢落海」，耗費大量公帑養假難民，結果姑息養奸，治安毒瘤禍港殃民。3名分持刀錘的蒙面悍匪，昨在光天白晝下闖入尖沙咀一間錶行，指嚇職員並扑爆飾櫃，在一分鐘內掠走總值約380萬元名錶，再跳乘同鄉「車手」的車輛逃去。執法人員包抄兜截，約近一小時後在紅磡尋獲涉案車輛。消息指，落手搶劫的悍匪包括兩名南亞漢，「把風」的是一名南亞裔同鄉，相信案發前已有本地同黨扮客在店內「踩線」。人員正追緝5名匪徒，並追查主謀身份及贓物下落。

案發於昨日下午2時許，3名匪徒闖入麼地道28號地下一間錶行，不由分說揮動鐵錘，掠走8隻總值約380萬元的名錶後，旋即跳乘店外一輛由同鄉駕駛的接應銀色私家車，往紅磡方向絕塵而去。執法人員接獲多個報案，派出大批人員趕至，同時採取「捷進」行動，在各主要交通幹道設置路障及截查可疑車輛，經包抄兜截近一小時後，最後在紅磡紅荔道近紅樂道交界尋獲懷疑涉案車輛，惟匪徒早已挾贓逃去。據悉，被劫去的多隻名錶中，最貴一隻約值135萬元。

有遇劫錶行「天眼」片段顯示，3名匪徒俱戴口罩、穿連帽衞衣兼以衣帽笠頭，他們闖入錶行後，把一名正擬離開的顧客逼回店內，另一名穿黑衣的男「顧客」見狀，則徐徐轉身繞過匪徒離開。片段可見3名匪徒早有分工，其中兩名穿深色上衣的屬行劫「主力」，其中一人朝近店門的飾櫃揮錘狂扑，並且手持懷疑用作裝載贓物的大袋；另一人則一邊舉刀指嚇店員，一邊用細錘扑飾櫃「協力」，二人待飾櫃玻璃碎裂後，隨即把手錶掃入袋內；一名穿淺色衣服的同黨則站在店門「把風」。

另一段網傳影片顯示，案發後遇劫錶行警鐘大鳴，淺色衣服的匪徒搶先奪門而出，緊接從接應私家車取出利刀，懷疑企圖阻嚇追兵，惟他向錶行方向踏出數步，兩名穿深色上衣的同黨，已攜同一個裝載贓物的大袋逃離錶行，3人得逞後即跳乘同鄉「車手」的私家車往漆咸道南方向逃去。而當匪徒車輛離開之際，有疑似錶行職員走出店外，舉起手機拍攝匪徒車輛及車牌等資料。整個劫案過程，匪徒僅在一分鐘內便告得逞。

案發後，執法人員圍封遇劫錶行，並在發現涉案車輛的位置調查，鑑證科人員奉召協助搜證。消息指，涉案車輛掛上假車牌，被發現時車門緊鎖，車內插有車匙，匙膽無被撬毀痕迹。人員其後在紅磡南道一個公園的垃圾桶內發現一件衣服，同時在仁勇街一花槽內檢獲一個錘，懷疑與案件有關。

人員經初步調查後，把案件列搶劫，並追緝5名年約30至40歲男子。消息指，落手搶劫的悍匪包括兩名南亞漢，負責「把風」的是一名南亞裔同鄉，同時相信案發前已經有本地同黨扮客在錶行內購錶「踩線」。

本港治安不靖劫案頻仍，市民生命財產的威脅已迫在眉睫。在遇劫錶行附近一間銀器店的店員麥小姐憶述，事發時目睹錶行女職員邊跑邊大叫「有賊」，她尚未清楚發生何事，便有一名女遊客一臉惶恐走入店內，表示有匪徒打劫錶行，懇求銀器店容許她逗留暫避。麥小姐聞言不敢離開店舖半步，只是隔着玻璃門往外觀察。麥小姐坦言香港治安「麻麻哋」，又指「尖沙咀呢一帶就真係差嘅」，而銀器店曾經遇竊，對賊匪橫行感到憂心。

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