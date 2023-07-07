寶安大廈驗樓報告拖8年　市建局：當時評估風險低兼受疫情影響

鬧市大廈外牆石屎剝落不斷，當中有57年樓齡的旺角寶安大廈，一再有石屎從天而降，揭發屋宇署已發出強制驗樓仍延誤8年才回覆，至今更未完成維修工程，事件引起社會對樓宇失修的關注。

市建局樓宇復修總監何志偉今早(7日)在電台節目表示，當局於「樓宇更新大行動2.0」收到大量申請，而寶安大廈有關申請則於2018年10月收到。不過當局為免影響工程價格和質量，故沒有一次過批出所有工程，而是按樓宇的風險，包括樓齡、樓宇狀況、有否法定命令未遵辦等因素，分5批發出通知書。由於當時評估寶安大廈的風險較低，遂第5輪2021年3月才向寶安大廈批出「原則上批准通知書」。

他續指，樓宇維修通常需要24個月內聘用承辦商，再加上6至12個月進行工程，整個維修程序共需時3年。不過該廈收到有關通知書後，2021年11月已開始就委聘顧問招標，惟收標後遇上新冠疫情，法團未能開會，當局亦批准延期。他解釋，市建局會審視聘請顧問或承辦商所需時間，以及大廈遇到的困難等，視乎情況批准延期。寶安大廈法團最終在去年9月才開會決定聘請的顧問，令維修工程延誤，至今年3月提交驗樓報告。