應徵文員被誘騙投資倫敦金　至少10人共損失逾800萬

執法人員較早前接報，指有空殼公司於2022至2023年間進行倫敦金投資騙案，總涉款金額逾800萬港元。經調查後，人員於本周三(5日)展開「丹鏡」行動，以「詐騙」罪拘捕3人(35至49歲)。案件仍在調查中，執法人員指仍然有涉案人士在逃，但已鎖定相關人士身份，不排除稍後會有更多人被捕。

涉案的詐騙集團，以招聘作為恍子，當聘請求職人士加入公司後，慢慢建立關係，在熟落後，誘使事主買賣倫敦金，從而騙取金錢。該公司為尖沙咀一間貿易公司，在多個求職網站刋登招聘廣告，運作約1至2年。執法人員發現公司於2022年上旬至2023年期間，騙取10名事主(27至70歲)，事主分別無業、主婦、待業人士等。損失金額由4萬至290萬港元不等。人員調查發現涉案公司沒有實務交易紀錄，相信為一間空殼公司。

據悉，受害人應徵文員工作，其後加入公司，騙徒會多次炫耀在投資倫敦金心得及獲得大量回報，游說事主一起投資。當事主開設投資戶口後，騙徒會進一步游說他們簽署投資授權書及提供密碼。當騙徒取得戶口控制權後，進行頻繁交易，繼而賺取大量佣金、交易費用，蠶食本金。其後聲稱投資失利，騙徒亦會再勸說事主「加碼」以追回損失。一而再，再而三地游說，直至耗盡積蓄，當沒有利用價值時，要求受害人離職。

執法人員當日在涉案公司附近埋伏，當職員出入單位時，進入單位採取拘捕行動。人員在公司及被捕人士寓所，拘捕1名男主腦及1男1女骨幹成員，分別為涉案公司主席及經紀。人員檢獲兩隻名錶、17部電腦、招聘合約、投資戶口授權書、經紀的講稿及倫敦金教材等。

執法人員指，騙徒最初沒有目的地與事主聊天，以減低事主的戒心。其後會旁敲側擊了解事主背景及經濟能力，然後作出評估後，會進一步與事主接觸，約外出吃飯及分享美食照片，使事主相信騙徒在投資倫敦金有斬獲。約兩周後，騙徒會游說事主投資倫敦金。騙徒利用事主不熟悉倫敦金的弱點，誘使他們投資大量資金。行動中，人員成功聯絡兩名事主，阻止他們進一步投資及受騙。另外，執法人員指近日兩宗倫敦金騙案，已有10人被起訴，案件稍後會在高等法院審訴。