業界歡迎引入的士車隊發牌制　憂違例記分制罰則過重趕走新血

近年不時有的士司機與乘客發生糾紛，服務質素為人詬病。政府早前建議修例改善的士服務，其中包括讓的士車隊營運引入發牌制度。的士車行車主協會永遠會長吳坤今日（7日）出席電台節目時表示，歡迎業界自組車隊向政府申請牌照的建議，認為可為業界帶來商機；汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠就認為，新建議推出6座位的士有吸引力，但需要考慮車輛及燃料成本增加，車資亦可能要收貴些；又質疑的士違例記分制會趕絕行業，為司機帶來不必要壓力。

政府建議修例改善的士服務，包括推出車隊制度，由現有車隊集合的士組成車隊，再向運輸署申請牌照；又建議車隊必須包括至少一成為輪椅的士或「較豪華的士」；的士最高乘客座位數目由5個增至6個；的士司機違例記分及更新4項罪行的罰則等。

吳坤成對自組車隊向政府申請牌照的建議表示歡迎，指出若由300至1000部的士整合3、4支隊，以至5至6支車隊，可提供復康車、豪華車或商務車等服務，車隊也可自訂宣傳、訂定特色及顏色分類等，相信此舉會為業界帶來機遇。但他認為應降低門檻，否則只有大公司才可組成車隊，又指出較多座位及豪華的士的成本較高，應容許收費較一般的士多3成，而非只可收預約或召喚費。

杜燊棠則對違例記分制的建議表示擔憂，他質疑罰則過重，或會令有意加入的士行業的年輕人卻步，又稱現時行業已沒有甚麼保障，記分制只會增加不必要壓力。杜又指出，濫收車資或拒載等不涉司機操守，而是違例事項，屬法律問題較易分辨，但「兜客」、「兜路」以至咪錶壞未能列印收據等，或有灰色地帶難以界定，擔心記分制會趕絕行業。