6男涉與14歲女童肛交或性交　3人獲准保釋外出　案件下月再訊

14歲女童透過交友程式認識數名本地男子，並懷疑與他們分別發生性行為。6名男子被控「與年齡在16歲以下女童非法性交」等罪，案件初次提堂時，6人均要還押。當中兩人於上月底向高院申請保釋獲批，今早（7日）再有3名被告往高院申請保釋，法官張慧玲最終批准該3人保釋外出。本案將於8月16日在西九龍裁判法院再訊。

今日申請保釋的是陳家明（30歲，地政主任）、吳啟正（21歲，工程實習生）及黃栢康（25歲，自僱YouTuber），3人分別獲准以2萬至3萬港元現金及其家人以2萬至3萬港元作人事擔保，3人均須交出旅遊證件、往警署報到、不得離港及不得接觸控方證人。

陳家明被控於2023年5月23日，在葵涌旭逸酒店荃灣一房間與X非法性交。吳啟正被控於2023年5月27日，在荃灣海壩街福來邨永寧樓126室與14歲的女童X非法性交。黃栢康被控於6月2日，在葵涌和宜合道荃灣絲麗酒店1106房襲擊X，於同日同地與X非法性交；同案其餘3名被告中，譚兆竣（25歲，教師）及曹杰庭（28歲，消防員）上月底往高院申請保釋同樣獲批。餘下的被告文家榮（40歲，教師），現時則仍須還押。

案件編號：HCCP 428/2023