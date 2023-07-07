澳門離島醫院項目料今年12月營運　籌備至今拖足14年

澳門政府管治亂象叢生，澳門離島醫院項目，由籌備起計，經歷14年拉扯，料於今年12月營運。離島醫院將分三級收費，分別是由澳門衛生局轉介至新醫院適用免費醫療的人士，仍會享有免費醫療，而不適用免費醫療的澳門居民由衛生局轉介亦會有合理收費。至於澳門居民以醫療保險，或外地人看專科醫生，會訂定不同的收費，但暫時未有定案，屆時會討論是否有條件給予本地居民折扣，但當局會鼓勵採取保險的形式。

澳門當局指，將與北京協和醫院合作。北京方面將負責離島醫院營運、管理及提供服務。北京協和醫院將派出50人到澳門做管理工作，目前已有人員清單。稍後將公開招聘400多名醫護人員，會優先招聘本地人，若本地人員不足情況下，才會考慮向全球開展招聘醫療專業人員，目前進度符合計劃。

東網記者翻查資料，澳門離島醫療綜合體共一幢醫院及六幢輔助大廈，早於2009年開始籌備，拖至2011年落實興建，原定2019年完工，最終延誤至2022年第3季落成，實際營運時間更要等至今年12月，歷時約14年。