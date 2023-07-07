取消強積金對沖　因行政費貴及阻資金流動　政府撤專項儲蓄戶口

上屆政府通過取消強積金對沖，除提供25年共超過330億港元資助外，會強制要求僱主作額外百分之一的供款，注入新增的「專項儲蓄戶口」，以支付取消對沖後的遣散費及長期服務金。不過政府已委聘專業顧問，檢視是否推行僱主專項儲蓄戶口。根據最新的立法會文件，顧問研究結果發現強制僱主供款會限制資金流動，應為僱主接受程度「應頗低」，加上每年行政費估計高達1.5億港元，政府決定不推行專項儲蓄戶口計劃。

政府最新提交立法會人力事務委員會的文件提到，專業顧問指計劃強制逾30萬名僱主供款，為確保僱主依法開戶、每月收集供款、審批提款申請等，每年的行政費用高達1.5億港元，30年後更會增至每年逾6億港元。而計劃推行第6年起，僱主要全數支付費用，政府亦另須承擔執法、巡查、檢控等開支。

顧問又指，「專項儲蓄戶口」會進一步限制企業現金流。積金局最新數據顯示，2019年對沖個案宗數和涉及金額，分別較2015年增加9.9%及39.5%。顧問料微型企業戶口結餘普遍不足的情況維持不變，同一時間有一定比例的大企業無足夠結餘，若要求所有僱主有足夠戶口結餘支付遣散費及長服金，供款水平須高於原先提議「每名僱員月入的1%」，但就會阻礙資金流動。

另外，文件提到，根據積金局數據，港府2021年改善「政府資助計劃」後，料9成中小微企可受惠於「封頂」安排，因為僱主在取消對沖後首9年，每年首50萬港元遣散費和長服金負擔的金額設有上限，而首3年的上限亦低至每名僱員3,000港元。政府早前又表示，若僱主無能力支付遣散費和長服金，將由破欠基金「兜底」應付。破欠基金去年6月大幅調高遣散費特惠款項上限，由首5萬港元及餘額一半，提高至首10萬港元及餘額一半。根據2022至2023年接獲破欠基金申請個案，特惠款項可全數覆蓋遣散費申索款額的申請已增至76%。