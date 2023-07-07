劉偉聰自認非抗爭派　稱初選冀增民主派取得大多數議席的機會

47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，今日(7日)在西九龍法院(暫代高院)續審。被告之一、獲准保釋的前深水埗區議員兼大律師劉偉聰續自辯。劉強調重未講過「法治已死」，他不會視自己為抗爭派。劉透露自己從不用WhatsApp，法官質疑既然初選群組訊息是經WhatsApp發佈，為何他不下載程式，又說其說法是個好用的開脫辯解。

庭上展示在劉偉聰辦公室搜獲的筆記，提及劉在選舉論壇上，應該向個別候選人問什麼問題，以及劉如何回應提問，例如要問黃碧雲「為何不簽初選立場確認書？是否連否決財政預算案這樣制度內的抗爭都不願意承諾？」。劉偉聰說，有關筆記不是他準備，他不知是誰撰寫，事實上，他在論壇上亦無跟筆記發言。

劉說，一直以來以他理解，辦初選的目的，是增加民主派取得大多數立會議席的機會，從不知道有任何共識，要綑綁當選人進入立會後的行動。對於他曾在政綱上提及「威權壓力」，劉坦言是指向港府及中央政府，但強調不是形容整個政權，而是管治模式及部分政策。劉重申不會無差別否決財案，因為他需要政府正常運作，讓他能夠修訂嚴苛法例，這也是他進入立會的目標。

案件編號：HCCC 69/2022