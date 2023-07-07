天水圍天頌苑弟斬兄案　64歲退休漢認傷人罪　還押至8月7日判刑

已退休的六旬漢，於去年4月的早上，突然到天水圍天頌苑登門造訪，因疫情而兩年間鮮有見面的兄長。該漢及後突然從袋中拿出菜刀稱「我要斬死你」，且斬向他頸項、前額及前臂頸等處，其後又捏着兄長頸項。兄長在家人及協助下才能掙脫，該退休漢最終亦被制服。涉案退休漢今(7日)於高院承認1項有意圖而傷人罪，法官先索取被告的精神報告及事主的創傷報告，被告須還押至8月7日判刑。

現年64歲的被告陳宗顯於福健出生，原任職保安員，但於2019年因中風而退休。他被控於2022年4月15日，在天水圍天頌苑一單位非法傷害其兄長陳秋瑞(譯音)，致其身體嚴重受傷害。辯方求情指，已婚被告與事主無仇無怨，自2020年因疫情兩人已沒有來往。代表律師指，被告自退休後情緒波動，且不知道精神出現問題。直至因本案被捕後，他才得知患有嚴重抑鬱症，故要求先索取精神報告。

案情指案發當日早上，被告突然到訪當時72歲的事主的住所，進入單位後不久，被告從袋中取出30厘米長菜刀，向事主稱「我要斬死你」。被告隨即以菜刀斬向胞兄右頸及前額，事主以手擋駕時被斬傷前臂，並大叫「你做咩斬我」。兩人糾纏間倒地，被告多次踩着胞兄頸部，又坐在事主身上用手捏其頸。事主妻子試圖從被告搶奪菜刀，被告續捏着事主頸項及踢其下體等。及後鄰居進單位協助並與事主兒子等合力制服被告並報案。警誡後被告不斷點頭及未能清楚說話且情緒激動，先被送往青山醫院，再轉介至小欖精神治療中心。精神科醫生指被告案發時有嚴重抑鬱。事主送院經檢驗後，發現其頭皮、頸、前臂等均有裂傷須留院7天。

案件編號：HCCC 95/2023