含嗎啉乙基嗎啡藥劑製品　明年1月起撤銷註冊

嗎啉乙基嗎啡是一種中樞性鎮咳藥，用於治療成人和兒童乾咳。衞生署今日(7日)表示，含嗎啉乙基嗎啡的藥劑製品，由於其效益不再超過其風險，故有關產品將於明年1月1日起撤銷註冊，以及不可在市場出售。當局提醒，藥物製造商及批發商須在今年12月31日或之前從市場回收所有有關產品。其後當局會就任何非法管有或銷售有關產品的個案，採取執法行動。

香港藥劑業及毒藥管理局轄下藥劑業及毒藥(藥劑製品及物質註冊：臨床試驗及藥物測試證明書)委員會在昨日(6日)的會議上，詳細考慮包括海外監管當局關於嗎啉乙基嗎啡的最新建議，以及本地專家的意見等因素後，按照《藥劑業及毒藥規例》(第138A章)列明在符合公眾利益的情況下，決定由明年起撤銷含嗎啉乙基嗎啡藥劑製品的註冊。

委員會綜合其他國家的資料及本地專家的意見，認同在使用神經肌肉阻滯劑進行全身麻醉前的12個月內曾使用嗎啉乙基嗎啡，會對神經肌肉阻滯劑產生過敏性休克的風險。現時，本港有27款含嗎啉乙基嗎啡的註冊藥劑製品，全部屬於《藥劑業及毒藥條例》(第138章)下的第1部毒藥，只可在註冊藥劑師監督下於藥房出售。