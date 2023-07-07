獲頒卓越教學獎　老師均重視學生正向思維　望學生從實踐中學習

近年學童精神健康備受關注。行政長官卓越教學獎(2022/2023)頒獎典禮今(7日)舉行，來自3所學校的獲獎教師分享他們的工作心路歷程。一眾教師重視學生的正向思維，在教學中提供情緒教育和師生互動的指導。當中有教師將科技教育納入教學中，以培養學生的高階思維能力。另有教授智障學生的老師，通過讓學生實踐獲取學習經驗，例如回收衣服等，希望令學生關愛社區和培養同理心。

來自匡智張玉瓊晨輝學校的教師袁佩兒、容敏勵、邵信堅和莊敏娟於「訓育及輔導(包括升學就業輔導)」範疇獲獎。團隊以成長思維為基礎，推動學校的教育發展。容老師指，團隊運用正向思維及各種工具解決問題，讓學生成長。當她看到學生的知識、品德有成長或進步，已經十分有滿足感。團隊強調，學校重視情緒教育，處理和引導學生情緒，使他們能夠適表達自己。

容老師續指，預防性的關愛策略很重要，通過不同活動和社交故事等方法，可培養學生的情緒和社交能力。袁老師則表示，本身老師需照顧智障同學，故會透過不同方法處理，並鼓勵家長參與其中。學校也以關愛為主題，讓學生了解生命成長問題，知道如何關愛別人，以回收衣物捐贈為例，讓其明白助人為樂，領悟關愛的重要；童軍活動則可領悟到服務社區的重要。

至於第2次獲獎的港大同學會小學的常識科老師黃衛宗，則透過常識科教育學生的人文學科、科學科等跨學科能力。除學習知識外，他也注重學生的正向價值觀學習，例如小四學生學習「奇妙人體課程」後，下午會有真實的學習體驗，譬如學習如何照顧傷殘人士等。他又稱，重視學生的情緒，與其家人和同輩一起為學生提供支持，例如讓小六及小三學生一起配對，也為新同學介紹洗手間的位置，讓大家認識校園。

東華三院張明添中學的老師梁偉業認為，自己在教學中與STEAM課程建立聯繫，使教學變得更全面。對於已經獲獎3次，他形容第1次感到高興，第2次是感恩，第3次則感動不已。他的3次獲獎都是在科技方面，讓其對科技教育的意義有更深體會。他又期望能幫助學生實現夢想，提升他們的自尊心，更希望能夠培養他們對人和社會的關愛之情。