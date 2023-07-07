教資會邀大學提供人力需求分析　議員憂不利科研發展

立法會教育事務委員會今日(7日)召開會議，討論大學教育資助委員會及研究資助局的組成，以及撥款機制和大學教育資助委員會資助大學的管治。據當局提供的文件顯示，教資會將首次在規劃過程中，廣邀各大學就不同行業在短、中期的人力需求提供分析及意見。教育局局長蔡若蓮則於會上表示，希望大學更加運用自主原則，以回應社會在人力發展需求的需要。

議員朱國強關注大學若只看人力需求，或不利科研發展。他說，大學不應只是作為職業訓練場地，若只看人力需求，很容易造成「一窩蜂」開辦某些科目，並不利科研發展，故希望當局能作出協調平衡。議員鄧飛提到，現時16位非本地委員大部分成員來自「五眼聯盟」，憂慮學者因國家背景關係以致有所掣肘，建議當局可考慮拓展至歐陸、非英語系國家。議員陳仲尼則對本地資助大學的非本地學生比例上升表示關注，建議當局放寬上限。

蔡若蓮回覆時表示，本港大學有條件吸引更多非本地學生，但也要考慮配套設施，包括宿舍設施、師資隊伍，以及學習支持等。此外，她在會上亦強調，若大學推行國民教育不善，大學需要承擔責任，重申在院校自主和學術自由底下，大學必須需向社會負責，並遵守《大學問責協議》承諾。她還指出，大學教育必須與時並進，包括政府已在3年規劃中納入4項策略方針，包括促進學生全人發展價值觀和公民意識責任等。

委員會另討論為有精神健康需要的學生提供支援事項。朱國強表示，最近收到學校反映，指校內有一名有自殺傾向的同學，經諮詢社工、教育心理學家過後，均被建議需入醫治療。惟當該名學生求醫時，醫生隨即便說「冇事走得」，排期亦要「等到下年」，同時家長亦因經濟因素，以致根本無法負擔昂貴的私家醫生費用。他續說，許多老師認為嚴重的個案，經轉介至社工手上時，要立案處理往往存在難度，直言現時支援不足。

教育局副局長施俊輝重申，要加強對有精神病患同學照顧，需要跨界別合作，現時已有不少學校推出「醫教社同心協作計劃」，當局會在不同層面作不斷檢視，包括計劃持續性、針對性、成效等，以為同學提供適切支援；至於政府內的精神健康諮詢委員會平台，亦正推動不同政策局、各界持份者協作，承諾會於平台內反映有關意見。