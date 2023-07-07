口罩令解除　本地廠房疫後轉型自救　研醫療設備盼減照顧者壓力

本港3月解除口罩令，意味着執行3年的防疫措施終告一段落。當中於2020年成立的本港口罩廠指口罩生意一度受影響，故在後疫情時代積極轉型，以科技創新配合本地「工業4.0」，協助本港應對人口老化，尤其眼見長者及行動不便者的需要，決定研發及生產相關醫療產品。這些創科產品包括兩款電動輪椅，瞬間移位機及防水電動移載車，皆由本地創科人員研發，亦計劃在本港投產，繼續身體力行支持「香港製造」的品牌，亦期望提高有需要人士的生活質素、減輕照顧者壓力，令香港人快樂指數回升。

「SAVEWO救世」廠長黃越洋指出，疫情期間一直堅持於本港生產口罩，高峰時每日產量達20萬片，現時則為約14萬片；故公司亦謀求轉型，盼可普及樂齡科技產品，同時增加有需要人士的自主性。該公司行政總裁丁圳則指，眼見香港人預期壽命大幅增加，惟長壽並不代表開心，照顧者負擔亦日見沉重，故希望開發產品，幫助弱勢社群。

「爸爸都坐咗十幾年輪椅，市面搵唔到合適嘅電動輪椅，所以就想自己整。」丁指出，該公司研發的兩款電動輪椅，分別為碳纖維電動輪椅及鋁合金電動輪椅，連電池僅重19公斤，為傳統的一半，「搬上的士都方便啲！」，此外亦可於3秒內直立式摺疊、減少所佔空間，電池亦通過測試，可以攜帶上飛機等，期望令有需要者亦可外遊。

另外，有見不少長者及輪椅人士求診或出門時乘坐的士或私家車，上車時需要兩人合力扶抱，過程增加受傷風險。該公司是次研發的「瞬間移位機」，就能在一人控制機械的情況下，協助行動不便人士登上或離開私家車或的士，大大加強他們的自主能力，增加出行意欲，即使病人跌倒在地，亦可協助搬到床上或車上。而部分行動不便人士及長者，需要照顧者協助洗澡，該公司研發的「防水電動移載車」的防水等級達IPX5，可直接在裝置上洗澡，減輕照顧者壓力，目前已獲政府機構採購。