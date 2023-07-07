行李被揭藏大麻二酚用品　抵港女客判囚2個月成首例

檢獲的2支被證實含有共約5克CBD的個人護理用品。

一名女旅客今年3月抵港後，其行李內被發現含有效成分懷疑大麻二酚(CBD)的個人護理用品，另亦藏有懷疑毒品氯胺酮及吸食毒品的針筒，違反《危險藥物條例》。該女子今日(7日)在西九龍裁判法院被裁定全部罪名成立，合共被判處監禁2個月，屬首宗入境旅客因管有大麻二酚被判囚的案件。

案情指，上述女子32歲女旅客今年3月29日從美國飛抵本港，香港海關替她進行清關時，在其行李內發現2支含有有效成分懷疑大麻二酚(CBD)的個人護理用品。同時，人員亦檢獲被收藏在1個玻璃瓶內的約2.2克懷疑氯胺酮，以及10支懷疑用作吸食毒品的針筒，遂把該名女子拘捕。

政府化驗所隨後證實該2支個人護理用品含有共約5克CBD，而另外檢獲的毒品為氯胺酮。涉案女子其後被控2項管有危險藥物罪及1項管有適合於及擬用作注射危險藥物的管筒罪，並於今日判監。

根據《條例》，管有危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款100萬港元及監禁7年。同時，任何人管有任何適合於及擬用作吸食、吸服、服食或注射危險藥物的管筒、設備或器具，即屬刑事罪行，一經定罪，最高可被判罰款1萬港元及監禁3年。