懷士巴拿青年脫藏武罪　律政司不服上訴　高院法官下令再作裁決

一名青年於2019年9月初，被執法人員截查時檢獲士巴拿和行山杖，他聲稱是用作自衞和守護連儂牆之用。他於事後被控公眾地方管有攻擊性武器罪，並於2020年經審訊後被裁定罪名不成立。律政司不服裁決，並向高院以案件呈述方式提出上訴。案件經開庭後，高院法官張慧玲今（7日）頒下判詞，認同律政司指原審裁判官裁決時在法律上犯錯，其裁決亦是「有悖常情」。張官下令將案件發還予原審裁判官，依據張官澄清的法律觀點再作裁決。

在原審時獲脫罪的李煒健（24歲），報稱是酒店散工。控罪指，他於2019年9月2日，在葵涌興寧路管有士巴拿及行山杖。張官於判詞指，在考慮了原審法官的裁斷理由後，認同律政司指裁判官在考慮李管有涉案物品是否作傷人意圖時，無充分考慮他其實無必要帶該些物品作自衞之用，而且該些物品亦未能如辯方所指，可用作阻擋他人「揸棍」襲擊。

法官亦認同律政司指裁判官無充分考慮除涉案的行山杖等物品外，李的背包內亦有很多當時示威者常使用的物品，而裁判官亦應當與當時的社會情況一併考慮。另外，法官亦認為裁判官裁決時完全沒有顧及李就背包中找到物品所作的解釋。因此法官認為裁判官指控方未能毫無合理疑點證明李有干犯控罪一事，屬「有悖常理」，遂下令將案件交還原審裁判官，依據判詞澄清的法律觀點再作裁決。

字件編號：HCMA 244/2022