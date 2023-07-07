天水圍地盤命案　遭扣押173天始獲撤控　巴漢入稟索賠28萬敗訴

2016年天水圍一地盤發生命案，事件中一名本地男子死亡。4名巴基斯坦漢落網，控以謀殺罪，其中一人被扣押173日後獲撤控，餘下3人則承認誤殺罪，於2018年4月被判囚5至10年不等。獲撤控的巴漢其後在2018年11月入稟區域法院，控告警務處處長並要求警方賠償91.95萬港元，以彌補喪失百多天自由的傷害及收入損失等。案件今年4月開庭審理後，法官今日(7日)頒判詞判巴漢敗訴，認為執法部門當初有足夠理由拘捕及起訴他。法官下令原告支令訟費。

原告是Khan Asaf Nawaz，被告是代表警務處處長的律政司司長。入禀狀指，原告於2016年2月22日被捕，但被告即使知他是無辜，仍於翌月24日落案起訴他謀殺，目的並非要他入罪，而是要將他困住，向他及其家人朋友施壓，逼他們「爆料」，故當時原告向高院申請保釋時，被告亦反對。至同年8月13日，案件在荃灣法院再提堂時，代表被告的主控官向裁判官坦誠知道原告有不在場證據，亦知原告未曾到過案發現場，並在當日才申請撤回對原告的起訴。

法官在判詞中指，有證供顯示原告對死者有怨恨，他亦是所有因本案而被捕的人士之中，唯一有動機傷害死者的人。就着其餘3人，甚至沒有證據顯示他們認識死者。考慮到當時的整體情況，法庭認為有足夠證據拘捕原告並提出起訴。另外，原告亦無法證明律政司落案起訴是別有用心。因此，法庭判原告敗訴。法官指出，原告被控謀殺罪以來，不同法院也曾明確表示有強烈環境證據指控原告，包括在他申請保釋及訟費時。法官認為。原告的訴訟由一開始就必敗無疑，遂下令原告支付訟費。

案件編號：DCCJ 5282/2018