七七事變86周年　議員批日本無反省　排核污水態度更惡劣

日本政府排放福島核電廠的核污水至大海計劃在即，適逢今日(7日)是七七事變86周年，本港有工會、團體到日本駐香港總領事館請願及遞交請願信。議員吳秋北譴責日本，不僅沒有反省態度，還緊跟美國敵視中國，在核污水處理的態度更是惡劣，完全不顧國際社會反對，罔顧人民生命健康。港府為應對核污水，花費了數千萬公帑更新檢測設備，吳強調政府應有鮮明強硬的態度處理日本食品入口管制，不能讓市民承擔生命風險。

另一議員陸頌雄指出，中國海關已發出了清晰指令，禁止日本10個縣所有食品入口，全日本食品也會加強核輻射檢測，他呼籲港府必須最低限度跟隨同一標準。議員陳穎欣則認為政府不應只參考國際原子能機構的報告，更加要緊貼國家的標準，並要求港府就下一步工作盡快表態。

該工會多名代表在現場高叫口號，要求日本政府為過去侵略行為作出鄭重道歉並深切反省，領事館其後派人到門外接信。議員陳穎欣指，日本政府在過去80多年來仍未有就事變及其侵略歷史道歉，更企圖歪曲甚至美化侵略歷史，為日本當時戰爭罪行開脫，認為不能接受。議員鄧家彪則期望港府，重視這段歷史並加強教育，呼籲大眾毋忘歷史，要珍愛和平。