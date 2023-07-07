本屆卓越教學獎接88份提名　26教師脱穎而出　下屆即將接受提名

行政長官卓越教學獎頒獎禮今日(7日)舉行。行政長官卓越教學獎督導委員會主席徐聯安表示，本學年教學獎收到88份提名，其中有11份提名，合共26位教師獲得卓越教學獎及嘉許狀。署理行政長官陳國基表示，自己對教師十分尊重，因為老師是一份神聖的工作，加上其妻子本身也是老師，故更讓他明白教師的辛酸。陳又強調，港府非常重視教師專業水平和操守，也期望能培養學生終身學習。

徐聯安指出，得獎教師的教學理念和方式啟發性強，能夠將書本知識與日常生活連接起來，使學生的學習更具趣味和意義。他們致力於提供多元化的學習經歷，培養學生的創意、溝通和解難能力等。他又認為，獲獎者的優良教學實踐值得其他教育工作者參考借鑑。過去的卓越教學獎已表揚約950位在不同學習領域或主題上表現卓越的教師，他們的專業水平、對教育的熱情和承擔深受社會各界認同。由歷屆獲獎教師組成的「行政長官卓越教學獎教師協會」，多年來亦積極開拓專業分享和觀摩的平台。

徐期望，教師可堅持「立德樹人」的教育理念，攜手為香港發展優質教育，培育優秀的下一代。行政長官卓越教學獎自2003/04年度開始舉辦，本學年已是第19屆教學獎。下一屆教學獎將於下周一(10日)至10月6日接受提名，涉及「英文教育學習」、「個人社會和人文教學」以及「幼稚園教育」3大領域的老師。