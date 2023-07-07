覆核同性婚姻被揭擁寵物店遭撤法援　女同志終院申上訴獲批

一名女同性戀者於2018年申請司法覆核，要求高院裁定政府不准同性結婚及不承認同性民事結合屬違憲。她在覆核獲受理後獲批法援，但法律援助署其後接獲匿名投訴，指她隱瞞與其同性伴侶擁有一間寵物店。其代表大律師及後向法援署確認其客戶與其開會時曾承認擁有寵物店，署方遂撤銷法援。該女同性戀者就被撤法援之事申請司法覆核，初審獲判勝訴。但法援署不服判決上訴，獲上訴庭裁定得直。該女同性戀者及後再往終院申請上訴許可，終院今（7日）經開庭後決定受理案件，定於11月28日開庭審理。

本案上訴人為代號MK的女同性戀者，答辯方則為法律援助署署長。本案爭議的法律觀點是，《法律援助規例》的條文訂明，當受助人的律師或大律師，有理由相信受助人故意不遵守規定提供資料，或作在提供資料時明知而作出虛假陳述或虛假申述，須隨即向署長報告有關事實，該條文應如何詮釋。在該條文下，法律專業保密特權（LPP）是否仍可獲得保障；而《基本法》第35條所指的秘密法律諮詢權利，亦是否與《法律援助規例》的條文有抵觸？

案件編號：FAMV 179/2023