曲奇餅及薯片罐藏700萬元可卡因　海關拘丹麥抵港女子

昨日(6日)下午時分，海關機場科人員在赤鱲角香港國際機場，為一名由丹麥哥本哈根，經埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴抵港的外籍女子清關，她當時只是持有一個膠袋和2件手提行李，關員其後利用x光機檢查行李內的物件，察覺影像有可疑，於是利用更深入的方式進行檢查，期間察覺該個膠袋載有3罐曲奇餅和3罐薯片，其罐身封口留有膠紙痕，相信是被重新包裝過的痕迹。關員拆開包裝細看，終揭發內藏約6.5公斤懷疑可卡因，估計市值約700萬港元，即時以涉嫌「販運危險藥物」拘捕涉事女子。案件交由海關毒品調查科跟進。

海關毒品調查科署理高級調查主任姚文顥表示，被捕女子62歲，報稱無業，聲言是代人運送該批曲奇餅和薯片，懷疑從中收取1萬至2萬港元報酬，她現正被扣留調查。海關相信，該批毒品原本打算供應本地市場。

姚指出，隨着香港與內地及國際恢復便捷往還，訪港旅客人數亦逐步增加，海關留意到販毒分子近期利用空運旅客偷運毒品的數字有所增加，因此已適時調整執法策略，並根據風險管理原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，加強從源頭打擊毒品流入本港。根據香港法例，販運危險藥物為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。