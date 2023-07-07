政Whats噏：抽查消費券資格　冼卓嵐斥擾民

政府發放消費券，本應皆大歡喜，然而政府以短訊抽查市民領取資格嘅做法，就令到事情蒙上陰影。沙田區議會副主席冼卓嵐指騙案猖獗，市民未必能夠區分來電孰真孰假；何況政府掌握出入境記錄，抽查市民是否在港居住嘅做法可謂架床疊屋。而即使有補發機制，市民難免要抽空辦理手續，實在費時失事。

近日坊間有傳，指市民若對抽查不予回應，本月16日將不獲發本年度第二期電子消費券嘅講法，政府日前澄清話，就算3個工作天內未回覆消費券抽查，市民亦會再次收到秘書處或承辦商短訊及來電。只要市民按時回覆並提交證明文件，可獲安排盡快補發消費券。冼卓嵐日前拍片，指當局雖然有特定電話號碼發出短訊，市民可透過政府網頁所列資料以核對來電真偽，不過上咗年紀嘅市民未必識得咁做；加上主動向市民致電並非政府部門嘅慣常做法，市民誤以為來電有不軌企圖而置之不理，其實不難理解。

冼卓嵐又提到市民出門旅遊，手機換上當地嘅電話卡，如何收到政府嘅來電抽查？而限定3個工作天回覆，時間未免太短，佢舉例話採用傳閱通過嘅區議會文件，政府至少都預一個禮拜啦。雖然市民可要求消費券秘書處安排補發，但無論網上或致電查詢，往往等到暈、等到燥，即使親身「踩上去」秘書處，排隊應該係免不了，然而一般基層打工仔，邊度有咁多時間呢？

就政府抽查市民獲發消費券資格嘅做法，冼卓嵐認為善用公帑，無可厚非，但善用公帑同方便市民，兩者未必係對立，究竟有冇較好嘅方法去進行資格核查呢？而市民是否在港居住，政府理應具有出入境記錄，何必架床疊屋咁抽查？佢慨嘆消費券已經派咗好多次，然而政府似乎未有吸取經驗之餘，過程仲愈來愈煩，予人感覺係派都派得孤寒！其實派消費券嘅目的都係想開市民開心啫，難明政府搞到連派錢都可以招惹怨言。