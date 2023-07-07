去年虐兒新案增5%　身體傷害逾45%最多　過半施虐者為雙親

社會福利署今日(7日)公布2022年保護兒童資料系統統計數字，結果顯示去年共錄1,439宗新登記個案，按年升5%。去年新登記個案中，最多涉及身體傷害或虐待，其次為性侵犯及疏忽照顧。

報告指出，在2022年新登記的1,439宗個案中，有652宗屬身體傷害或虐待，佔整體45.3%；另有443宗為性侵犯，佔30.8%；以及276宗涉疏忽照顧，佔19.2%；餘下分布則包括3.7%的多種虐待，以及1%的心理傷害或虐待。至於受虐者方面，女童佔約60%，其餘近40%屬男童。報告亦分析，發生最多虐兒事件的3個地區則分別是觀塘區、元朗區及油尖旺區。

施虐者方面，報告披露去年共錄有1,515人，其中有56.6%人為受虐兒童的父母，11.5%為同學、朋友或朋輩，另有10.5%為沒有關係人士。而在涉及性侵犯個案的477名傷害兒童的人中，有173人為同學、朋友或朋輩。

至於虐兒事件危機因素，報告指出，有63.8%個案是與傷害兒童人士有關，較多因為育兒技巧不足、缺乏為人父母技巧，其次是情緒或心理問題。而與兒童有關因素，約一半個案涉及行為問題，其次是特殊教育需要及情緒與心理問題。