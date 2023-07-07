地積比轉移指引今起生效　城規會2025年再行檢討

市區重建局曾於油麻地及旺角地區研究提出地積比轉移的新規劃工具。城市規劃委員會今日(7日)公布新規劃指引「擬作地積比率轉移而按照《城市規劃條例》第16條提出的規劃申請」，令地積比轉移的新規劃指引即時生效。視乎市場反應，當局將於2025年就機制進行檢討，以優化計劃的運作細節，並會考慮市建局現正分別為深水埗及荃灣開展的市區重整研究的建議。

地積比率轉移機制容許將「輸出地盤」的總樓面面積，透過提出規劃申請放寬「接收地盤」的地積比率或總樓面面積限制，轉移至「接收地盤」上，上限為「接收地盤」總樓面面積的30%；而進行地積比率轉移時，亦容許住用及非住用總樓面面積互換。按照市建局在油旺研究的建議，地積比率轉移計劃將在重建勢頭緩慢、舊樓數目不斷增多的兩個舊區作為試點推行。

城規會強調，申請人須證明涉及「輸出地盤」及「接收地盤」的發展計劃能夠在整體上提供規劃增益，以作為支持「接收地盤」增加發展密度的理據，並須證明計劃的技術可行性。在考慮申請時，城規會會考慮既定的規劃原則包括視覺影響、城市設計等，而當局將採取保障措施，通過契約修訂和其他行政措施，確保申請人履行責任。