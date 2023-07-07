回港證申請增3成　入境處明起增設臨時專用櫃位便利市民

中港全面通關、社會逐步復常，入境處今年首6個月共簽發54,082本回港證，每月平均約9,000本，較疫情前2019年每月平均約7,000本增加3成。因應暑假外遊高峰期將至，市民申請回港證需求急增，入境處會在各分區辦事處額外增加人手以加強服務。對於未有預約而又未能取得即日籌號的人士，各分區辦事處將由明日(8日)起於辦公時間內設立臨時專用櫃位，以接收並初步處理其遞交的回港證申請，並安排市民於2至3個工作天後領證。新措施大大提高辦證效率，亦便利市民。

現時市民如需申請回港證，除可親身到入境處各分區辦事處遞交申請外，入境處亦鼓勵市民以郵遞或投遞方式遞交，方便快捷。一般而言，入境處於收妥以郵遞或投遞方式遞交的回港證申請後，會在2至3個工作天內完成處理相關手續，而申請人會接獲通知於所選定的分區辦事處繳交申請費用及領取回港證，無需自行預約。

若選擇親身遞交回港證申請，為減省輪候的時間，市民可透過互聯網(www.gov.hk/tdbooking)、入境處流動應用程式或致電辦理預約申請手續。未有預約的人士，辦事處的職員會根據即場的配額制度為其提供服務直至滿額為止。 如發現有任何懷疑違法或滋擾的行為或活動，入境處將採取相應行動以遏止不法活動。

此外， 入境處一直密切留意有關情況，正積極檢視回港證的申領安排，靈活調配資源以確保申請能適時獲得處理。如有服務調整安排，入境處會適時公布。

事實上，根據規定，11歲或以下兒童經香港往返內地及澳門時，須出示本地簽發的有效香港永久性居民身份證，以及有效香港特區護照或回港證，換言之，兒童持有效香港永久性居民身份證及特區護照，便不需要回港證。