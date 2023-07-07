日本一旦排核污水　港府將禁福島沿岸高風險縣份水產入口

日本當局不理會國際社會的憂慮和反對，計劃將會排放核污水於太平洋，而首當其衝可能是亞太區。環境及生態局今日(7日)引用資料表示，受排放計劃影響風險較高的食物，主要是來自福島及其附近沿岸縣份的水產品。局方強調，一旦日方啟動排放核污水，港府會即時採取嚴格進口管制措施，包括禁止福島一帶沿岸高風險縣份的水產品進口。

港府續指，在決定是否限制某些地方進口食品時，必須考慮多方面數據、專家意見和作全面客觀、科學的風險評估。港府又因應日本核廢水排放計劃成立的跨部門專責小組，正審視國際原子能機構於本周二(4日)發表的總結報告的內容，並已向日方索取更多如何確保排放安全性的相關資料及科學證據，對排放計劃作進一步風險評估，以訂定有關應對措施的具體內容，包括受影響日本縣份的範圍。

在2011年日本福島核電站事故後，港府已立即限制福島及其他4個縣(即千葉、群馬、茨城及栃木)的若干食品進口香港。現時，來自福島縣的所有蔬菜及水果、奶、奶類飲品及奶粉均不准進口本港。來自福島附近4個縣(即茨城、栃木、千葉及群馬)的這些食品，則必須附有由日本當局發出的輻射證明書及出口商證明書，才可進口。另外，所有來自上述5個縣的冷凍或冷藏野味、肉類和家禽、禽蛋，及活生、冷凍或冷藏水產品必須附有由日本當局簽發的輻射證明書，否則禁止輸入本港。