「港車北上」指定日子預約系統　明日進行系統提升

運輸署今日(7日)表示，「港車北上」的「指定日子預約系統」明(8日)凌晨零時至中午12時進行系統提升，以推出預約出行時間的功能，期間系統將暫停預約服務。

由明日(8日)中午12時起，獲發「港車北上」內地電子臨時入境機動車牌證及封閉道路通行許可證的車輛，可透過「指定日子預約系統」預約7月11至31日經港珠澳大橋香港口岸前往廣東省，申請人須同時揀選出行日子及時間。至於8月份的指定出行日子及時間的預約，合資格的申請人可由7月15日起透過系統預約。

至於在系統提升前，即7月8日前已成功預約的安排，於7月8至10日出行的申請人可按已預約指定日子任何時間出行。至於在7月11日至31日出行的申請人，系統將分配一個指定時間予申請人，並會透過電郵通知。如獲分配的時間未能配合申請人的出行安排，他們可透過「港車北上」指定網站登入「指定日子預約系統」更改預約申請。如有需要，申請人須在指定出行日子不少於三個曆日前透過系統取消預約，以及於指定出行日子不少於兩個曆日前透過系統重新預約出行日子及時間。