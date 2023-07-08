中大三科研項目獲獎　包含大腸癌人工智能醫學等領域

科學促進人類文明進步。香港中文大學3個研究項目獲內地教育部頒授2022年度高等學校科學研究優秀成果獎(科學技術)，包括1個自然科學獎一等獎及2個自然科學獎二等獎。

獲得自然科學獎一等獎的項目為中大醫學院助理院長(內地事務)兼內科及藥物治療學系教授于君團隊的「腸道微生態在大腸癌中的組成特徵、作用機制、早期診斷及防治研究」。團隊發現可用於早期診斷大腸癌的細菌標誌物，並開發靶向定量細菌標誌物組合聯合糞便免疫化學檢測的無創診斷方法，診斷腸癌的靈敏度高達93.8%，特異性則達81.2%。

而獲得自然科學獎二等獎的項目分別為智能醫療及擴展現實研究所所長兼中大計算機科學與工程學系教授王平安團隊的「人工智能醫學影像分析方法研究及臨床應用」。團隊研發一系列深度學習人工智能技術。他們圍繞新型網絡設計和先進模型最佳化機制，設計了更準確和高效的特徵學習算法，以有效地獲取醫學影像中的顯著特徵。這些先進技術已被廣泛應用於各種醫療影像方式，包括電腦斷層掃描等。

中大卓敏生命科學講座教授兼細胞及發育生物學研究中心主任姜里文團隊及華南師範大學高彩吉團隊合作的「植物液泡降解途徑的分子機制和生理功能的研究」，獲得自然科學獎二等獎。團隊多年來研究植物液泡生物合成及以液泡介導的降解途徑，以了解運送分子如何被轉運至液泡及探討其在生理學上的意義。