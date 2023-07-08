本港新冠及流感疫情回落　專家料年底或再現雙疫夾擊

本港新冠及流感疫情已回落。港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅今早(8日)在電台節目表示，全球的新冠疫情整體逐漸緩和，香港亦不例外，譬如瑪麗醫院的留醫新冠疫患，已降至20人以下的水平，且患者主要為長者及長期病患，認為夏季疫情相對緩和，惟待至今年底或現新一波疫情高峰，及同時爆發流感疫情。

孔繁毅續指，南半球的新冠高峰剛過去，惟當地正值冬天，合胞病毒處於高峰期，流感個案亦有升勢，他提醒到該區旅遊的市民要注意衞生，高危人士應在室內多人的地方戴口罩，長者等易感染人士也應接種疫苗。他提到，本港的肺炎鏈球菌感染個案沒有明顯升幅，籲長者及兒童接種13價肺炎鏈球菌疫苗，未來會有15和20價疫苗供長者接種。

另外，孔繁毅指港大和兩間內地藥廠，已相繼研發Omicron變種株滅活疫苗，他透露兩藥廠已完成研究，希望短期內可在學術期刊刊登研究分析報告。不過，由於現時XBB才是現時的主流病毒，註冊使用Omicron疫苗追不上主流變種株的變化速度，他料藥廠會進一步研究XBB滅活疫苗。而使用mRNA平台比滅活疫苗容易，他又認為各大藥廠短期內會推出XBB單價新冠疫苗，料本港年底已有相關疫苗可供接種。