約束子女運動時間提升成績屬謬誤　專家倡家長以身作則做運動

不少家長因擔心子女學業成績，約束子女運動玩耍時間。香港中文大學體育運動科學系教授許世全今日（8日）出席電台節目時指出，家長以為約束子女運動玩耍可令子女更多時間學習、從而提高學業成績的想法屬謬誤。許表示，有33%香港小學生和27.7%的中學生體重按世衞指標達過重和肥胖，肥胖會帶來不少健康問題，學生應有恒常運動習慣，建議父母以身作則多參與運動，子女耳濡目染下，受正面影響而亦會喜歡運動，改善身體健康。

許世全引述康樂文化事務署的全港性體質測試研究，結果顯示66.3%的小學生和50.7%的中學生，均不達世衞建議的體能活動水平，即每星期平均每天進行60分鐘或以上中度至高強度的體能活動；更只有15.7%的小學生和34.4%的中學生認為他們自己沒有足夠的體能活動，此落差反映學生對實際體能活動量和體能活動量是否足夠的認知，存在很大差異。

許表示，參加運動是鍛煉身體，並不等同玩耍，家長容易錯誤地將運動與玩耍畫上等號，但問題癥結並不在於花時間參與運動，而是在運動或玩完後，有沒有認真溫習，故家長不應限制子女運動的時間。相反，許認為要令學生身體更健康，理應鼓勵子女多些參與運動，並以身作則，保持每星期有恒常運動的習慣，達致世衞指標中，家長一星期有150分鐘的中等或以上體能活動；又學生要有平均每天60分鐘中等或以上體能活動。