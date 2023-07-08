金管局放寬自用住宅物業最高按揭成數　議員促港府速「撤辣」

香港金融管理局放寬自用住宅物業最高按揭成數。當局表示，該措施不代表有任何形式的「減辣前奏或變奏」，政府沒有所謂「減辣」的考慮。行政會議成員、議員林健鋒今早(8日)在電台節目表示，除商界人士外，不少有意買樓「上車」的市民亦希望「撤辣」，認為「撤辣」有急切性。

金管局昨日(7日)起放寬自用住宅物業最高按揭成數，經修訂後，價值1,500萬港元或以下的住宅物業最高可承造7成按揭；價值1,500萬港元以上至3,000萬港元的住宅物業最高按揭成數上調至6成，而價值3,000萬港元以上的住宅物業最高按揭成數則維持於5成。

林健鋒認為，本港的房屋政策智影響到住屋購買力，除按揭成數外，「辣招」亦有所影響。他指，政府此新安排屬「好開始」，可以考慮適度放寬「辣招」，但強調需保持樓價及供應穩定，認為並非多建公屋居屋就可解決所有問題。

另外，林指出，本港駐外地的經濟貿易辦事處功能有待加強，形容「好事不出門，壞事傳千里」，傷人案等事件在國外廣傳，但卻很少有外地報道本港實際情況，經貿辦應發揮其作用，又建議除投放資源、加強人手外，可研究能否借用國家的駐外領事館部分地方，以作推廣用途。